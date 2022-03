SALARI & LAVORO

Lo stipendio non basta mai, una fatica arrivare a fine mese

Quasi la metà dei lavoratori torinesi considera insufficiente la propria retribuzione e ha paura di perdere il posto di lavoro. L'effetto pandemia. Tra smart working e in presenza due su tre preferiscono una soluzione mista. La ricerca dell'Ismel

Retribuzioni insufficienti per arrivare a fine mese (44,8%), paura di perdere il posto di lavoro (28,8%), preoccupazione per la pensione (45,6%) e disincanto sul futuro: oltre la metà degli intervistati (53,3%) prevede che non ci saranno cambiamenti significativi nei prossimi tre o quattro anni. Domina il pessimismo tra i 2.067 lavoratori torinesi, dipendenti e autonomi, che hanno risposto a un questionario online somministrato dall’Ismel (Istituto per la memoria e la cultura del lavoro) su invito di Cgil, Cisl e Uil e presentato alla “Settimana del Lavoro 2022” in corso in questi giorni.

Tra coloro che dichiarano di avere uno stipendio insufficiente per le proprie necessità, se il reddito familiare risulta sufficiente ciò è dovuto nel 24,2% dei casi alla presenza di altri redditi e solo nel 31.3% al singolo reddito dell’intervistato. Il campione, che i curatori assicurano ha “un elevato grado di rappresentatività statistica”, è costituito da persone provenienti dai diversi settori produttivi: il 25,4% dall'industria e l’edilizia, il 50,1% dal terziario privato (trasporti, credito, commercio, turismo, pulizie, spettacolo, ecc.), il 19,3% dal terziario pubblico (sanità scuola, enti locali, ecc.). Significativa la quota, il 19,4%, di coloro che lavorano con un orario a tempo parziale, inferiore alle 31 ore, mentre il 12,9% svolge un orario compreso tra le 31 e le 37 ore e il 67,6% di 38 o più ore.

Al sindacato viene chiesto prioritariamente di aumentare le retribuzioni (42,1%); ridurre la precarietà del lavoro (39,7%); migliorare l'ambiente e la sicurezza del lavoro (37,2%). “La ricerca – commenta l’autore Gian Carlo Cerruti – si cala in una realtà territoriale investita da due grandi processi di trasformazione: la contrazione della base manifatturiera e industriale e la parallela espansione, ancora assai problematica ed incerta, del settore terziario”.

Nel campo dell'autonomia del lavoro tra i lavoratori in presenza la tendenza al peggioramento è leggermente superiore a quella al miglioramento (17,6% contro il 12,8%), mentre tra i lavoratori agili la tendenza al miglioramento (35,3% di casi) prevale nettamente su quella a peggioramento (8,8%). Allo stesso modo tra i lavoratori in presenza la produttività del lavoro è peggiorata nel 31% dei casi ed è migliorata nel 13,3%, invece di segno opposto l’andamento tra i lavoratori agili: migliorata per il 32,4%, peggiorata per il 13,9%. Finita la fase emergenziale, la maggioranza dei lavoratori agili, il 67%, preferirebbe una soluzione “mista”: parte del lavoro in presenza e parte in modalità agile (coloro che vorrebbero lavorare solo in remoto sono il 19,1%). Invece i lavoratori in presenza preferiscono in maggioranza continuare a lavorare sul proprio luogo di lavoro.

Le prime cinque cose da realizzare riguardano il miglioramento della sanità, in particolare territoriale (56,1%); promuovere il risanamento dell'ambiente (35,0%); potenziare i trasporti pubblici (27,9%); potenziare l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti (27,6%); inserire nuovi occupati giovani nella pubblica amministrazione per migliorare i servizi (25,8%). Ai primi quattro posti nella graduatoria degli interventi più importanti per realizzare un piano di sviluppo di Torino si trova nell’ordine: puntare sul miglioramento del territorio con trasporti più efficienti, manutenzione e riqualificazione energetica degli edifici, qualità dei quartieri; puntare sul turismo e sulle iniziative culturali; investire nell'educazione per i bambini, istruzione per i giovani, formazione per gli adulti; sviluppare la manifattura in settori come l'auto, l'aerospazio, le telecomunicazioni, la robotica.