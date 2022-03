Ambiente: domani a Torino tutti a scuola in bicicletta

Tutti a scuola in bicicletta, domani a Torino, per quella che è una buona pratica che potrebbe ripetersi tutti gli ultimi venerdì del mese. E' l'invito della Città che sostiene "Tutti a scuola in bici", l'iniziativa lanciata da Fiab Italia e dalle Associazioni locali Fiab Torino Bike Pride e Fiab Torino Bici e Dintorni con l'obiettivo di rivendicare strade sicure e vivibili e il rispetto delle strade scolastiche già istituite. Per l'occasione il Comune ha potenziato per domani il presidio della Polizia municipale, con una particolare attenzione alle aree davanti alle scuole car free. "Abbiamo appoggiato convintamente questa iniziativa - sottolinea l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta - che va ad aumentare la sensibilizzazione dell'utilizzo dello spazio pubblico da parte di tutti e tutte, è in linea con l'impegno di questa amministrazione nell'ampliamento delle scuole car free e si inserisce nel solco delle attività per una migliore qualità della vita e di attenzione alla salute dei più piccoli". Dopo la giornata di domani, individuata nella settimana "Tutti a scuola a piedi o in bicicletta", l'iniziativa si ripeterà anche l'8 maggio in occasione della prossima "Bimbimbici", ma l'invito a ripeterla è esteso a ogni ultimo venerdì del mese.