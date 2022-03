GIUSTIZIA

Tar, in tre mesi già 100 ricorsi in più

Continuano ad aumentare i contenziosi e i faldoni si accumulano. Il presidente Prosperi punta il dito contro una "produzione legislativa caotica", ma pesa anche la carenza di organico. A fine 2021 sono 2.588 i procedimenti pendenti, 95 in aggiunta a quelli del 2020

A Torino la giustizia amministrativa procede a rilento e i falsoni continuano ad accumularsi. Colpa di “una produzione legislativa caotica”, secondo il presidente del Tar Raffaele Prosperi, che aumenta i ricorsi: sono ben cento quelli presentati solo negli ultimi tre mesi. Ed è sempre più difficile smaltirli.

A fine 2021 erano pendenti 2.588 ricorsi, in aumento del 3,81% rispetto ai 2.493 del 2020. Questo perché, sono stati definiti 1.227 ricorsi, ma ne sono arrivati 1.322 nuovi, di cui il numero più elevato (194) riguarda l’agricoltura, seguita da edilizia (160) e dal settore degli appalti pubblici (109). Unica nota lieta, il leggerissimo calo dei ricorsi ultraquinquennali, passati da 173 a 169, con il ricorso più antico che è del 2010 (nel 2019 ce n’era ancora uno risalente al 1993). Questo perché sono state appena tre le udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, spiega Prosperi, non abbastanza per centrare nemmeno gli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, pari al 10%. Prosperi nella sua relazione ricorda, come “il codice del processo amministrativo richiama, al secondo comma dell’articolo 2, anche il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, all’attuazione del quale sono chiamati a cooperare sia il giudice amministrativo che le parti”. In leggero calo i ricorsi ultraquinquennali, passati da 173 del 2020 a 169 lo scorso anno. E i ricorsi continuano ad aumentare. Nei primi tre mesi del 2022 sono cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Tra le difficoltà della giustizia amministrativa anche un’atavica carenza di organico che presto potrebbe essere almeno in parte compensata. La pianta organica del Tar è attualmente composta da 14 magistrati, a fronte però degli 8 in servizio, compresi i due presidenti. “I magistrati del Tar Piemonte hanno sempre dimostrato una generalizzata disponibilità ad una applicazione elastica dei carichi di lavoro previsti – e i dati statistici ne costituiscono prova – e non può quindi che auspicarsi che siffatta disponibilità venga mantenuta ed eventualmente, nei limiti del possibile, anche accentuata con riferimento a ricorsi simili ed analoghi e ai giudizi camerali seriali. Conseguentemente andranno prioritariamente privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto” spiega Prosperi. Le cose miglioreranno nel 2023, quando è prevista l’istituzione di una terza sezione, con l’invio di tre magistrati e un presidente. In ogni caso, conclude Prosperi “il giudice amministrativo non può considerarsi un rimedio sempre infallibile allorché le norme diventano veramente incomprensibili e questo anche nelle situazioni di emergenza come quelle dei tempi attuali”. Secondo Prosperi “una buona legislazione, così come l’efficienza della macchina burocratica, devono ritenersi il bene primario e il ricorso alla giustizia amministrativa un rimedio che non può essere fisiologico”.