Prevenire i suicidi, in Piemonte nasce Osservatorio nazionale

In Piemonte nascerà un Osservatorio nazionale sui suicidi con l'obiettivo di "contrastare il silenzio e lo stigma che avvolgono il fenomeno, per salvare vite". L'iniziativa è di Raffaele Abbatista, fratello di un giovane suicida, che con i suoi familiari ha deciso di trasformare il dolore della perdita in un nuovo modello di speranza, Creerà un comitato che promuoverà una Fondazione intitolata al fratello per supportare il progetto del centro studi e dell'osservatorio, ma anche una proposta ambulatoriale in grado di fornire un aiuto diretto. "Il suicidio - ha detto Abbatista, che ha presentato il progetto oggi nella sede della Regione alla presenza dell'assessore alla Famiglia e alle Fragilità della Giunta Cirio, Chiara Caucino, e del direttore della Psichiatria dell'Asl di Biella, Roberto Merli - non si vede. Dobbiamo fare in modo di far scomparire la vergogna affinché chi soffre esca dal buio e chieda aiuto". "La pandemia - ha sottolineato Caucino - ha acuito il disagio psichico e noi abbiamo iniettato nuove risorse per rafforzare i servizi psicologici. Diciamo grazie a chi ha promosso questa iniziativa, trasformando il dolore in proposta e opportunità". Merli ha osservato che "il suicidio appartiene alla storia dell'uomo: e' un problema - ha detto - che può toccare la vita quotidiana di chiunque e deve essere considerato una questione sanitaria e sociale di pertinenza della salute pubblica". Ogni anno nel mondo si suicidano circa un milione di persone, una ogni 40 secondi. In Italia nel 2019 si sono tolte la vita 3.680 persone, delle quali 339 in Piemonte.