Piemonte: progetto per coinvolgere i giovani nelle decisioni

Nell'anno europeo dei giovani, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto), resi obbligatori per tutti gli studenti del terzo e quarto anno della Scuola Secondaria di II Grado, si potranno ottenere tramite il Consiglio regionale. È quanto prevede il progetto “Il Consiglio regionale ci dà credito” ideato e realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione dell'avvio dell'Anno europeo dei giovani, la cui cerimonia nazionale di lancio si è tenuta oggi a Roma. "Essere giovani cittadini europei significa essere non solo consapevoli del lavoro che l'Unione europea svolge, conoscere i propri diritti e le proprie responsabilità, ma anche e soprattutto prendere parte attiva alla vita e alla gestione della comunità attraverso la partecipazione democratica - afferma il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia - Coinvolgere i ragazzi nella evoluzione della transizione digitale e verde e nei processi decisionali, vuol dire chiedere loro di collaborare a creare quello che sarà il loro stile di vita europeo dei prossimi anni. Credo non ci sia gesto di fiducia più bello che un'istituzione possa fare nei confronti delle nuove generazioni". Obiettivo principale dell’attività formativa è quello di coinvolgere le nuove generazioni nei processi di consultazione chiave a livello europeo, nazionale e locale, attraverso un percorso formativo di 50 ore dedicato alla transizione verde e digitale e alla cittadinanza attiva, settori strategici dell'Unione europea. Le proposte dei ragazzi saranno infatti raccolte in un Libro Bianco a cui il Consiglio regionale potrà attingere per attività dei suoi organismi ed eventuali provvedimenti.