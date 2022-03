Torino: 197mila euro da bando Next Generation We

La Città di Torino si è aggiudicata i fondi per le candidature presentate al bando Next Generation We di Compagnia di San Paolo, un finanziamento di 197mila euro per potersi avvalere di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti nella gestione efficace ed efficiente delle opportunità di finanziamenti come il Pnrr. Ad annunciarlo l'assessora Carlotta Salerno, titolare delle deleghe a Periferie, Rigenerazione urbana, Politiche giovanili e Scuola. "Vincere questo bando - sottolinea - ci permetterà di spendere al meglio le risorse su territori che richiedono un importante intervento. Lavoreremo con le Circoscrizioni e tutti gli attori dei territori, accoglieremo le sollecitazioni su questi progetti, che interessano così tanto la qualità della vita delle/dei torinesi". I progetti vincitori riguardano uno studio di fattibilità per la delocalizzazione della movida e due progetti rivolti alle periferie, Hub Vallette e il Progetto di Territorio per Torino Nord su Aurora e Barriera di Milano.