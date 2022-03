Covid: Cirio, termina emergenza decreto, non quella di fatto

"Il governo ha deciso che il 31 marzo finirà lo stato d'emergenza, ovviamente d'intesa con il Comitato Scientifico, e noi non possiamo che gioirne nella consapevolezza però che il Covid non è un tema superato ma gestito. Un problema che abbiamo imparato a gestire, ma che non e' finito. E per questo stiamo lavorando da lunedì scorso per garantire la prosecuzione del nostro sistema-presidio anti-Covid. Insomma lo stato d'allerta e l'organizzazione di tutto il sistema realizzato fino ad oggi cambierà ben poco, fino a quando il Covid sarà davvero alle nostre spalle". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, inaugurando oggi il nuovo Centro Alcologico di Torino presso l'Ospedale Mauriziano. "La campagna vaccinale sembra essersi fermata - ha aggiunto Cirio - e chi non si è vaccinato sta ricevendo di fatto un messaggio di 'liberi tutti'. Ora abbiamo le armi più spuntate per convincere chi ancora non è vaccinato. Giovedì prossimo presenteremo un piano apposito per affrontare questa fase. Per noi è terminata l'emergenza da decreto, ma non l'emergenza di fatto. Comunque finalmente possiamo dire che la sanità può ripartire nella sua totalità. La gente continua ad ammalarsi ovviamente e ad avere bisogno di cure, anzi in questi due anni si sono anche acuite molte fragilità come quella di cui si parla qui oggi, l'abuso di alcol soprattutto fra i giovani. Un problema drammatico che ha bisogno della massima attenzione. La pandemia ci ha insegnato una cosa, che mai più potremo affrontare la sanità con i tagli dei servizi, ma per fare questo ci vuole una linea chiara del governo. Va bene aumentare le spese per le armi, ma ricordiamoci che fino a due mesi fa parlavamo di aumentare la spesa sanitaria. Anche perché il virus è un nemico inodore, invisibile, subdolo, ma ancora armato".