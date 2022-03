Scarpe & Scarpe, approvata da creditori proposta concordato

I commissari giudiziali hanno approvato la proposta di concordato in continuità aziendale con circa l'87% dei voti favorevoli per Scarpe & Scarpe, storica azienda torinese nata nel 1961, che opera nel settore retail di calzature, pelletteria, abbigliamento e valigeria. Lo rende noto il consiglio di amministrazione. In particolare si è ottenuto il 100% di voti favorevoli dai creditori della Classe 1 (Agenzia delle Entrate, Dogane, Monopoli e Inps) e oltre l'83% dai creditori della Classe 2 (Fornitori di prodotti e servizi, Banche e Factor). "L'approvazione a larga maggioranza della proposta concordataria da parte dei creditori, rappresenta per Scarpe & Scarpe una dimostrazione di rispetto e fiducia, un passo fondamentale nel percorso che ha visto la società impegnata da quasi due anni, prima nello sviluppo e poi nella implementazione del piano di risanamento e rilancio" afferma Cristiano Portas, amministratore delegato di Scarpe & Scarpe. "Nonostante il contesto di mercato fortemente perturbato dagli eventi pandemici, ora aggravato anche dalla guerra e dalla conseguente instabilità geo-politica con gravissime ripercussioni sui costi dell'energia, delle materie prime e dei trasporti, stiamo iniziando a vedere i primi frutti del progetto di risanamento strategico e operativo avviato nel giugno 2020. Il risultato del voto dei creditori ci porta a considerare con ottimismo la prospettiva dell'omologa del concordato. Con tutti i colleghi e collaboratori lavoriamo intensamente, ogni giorno, con rinnovato spirito di squadra nella diligente implementazione del piano concordatario".