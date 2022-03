Eurovision: al Parco del Valentino nasce l'Eurovillage

L'Eurovision Song Contest arriva al Valentino. La Città di Torino, in accordo con Ebu e Rai, ha individuato il parco sulle rive del Po come area per l'Eurovillage, luogo di intrattenimento ad accesso gratuito per cittadini, turisti e ospiti dell'evento. La delibera e' stata approvata questo pomeriggio dalla Giunta comunale che assicura che la manifestazione, "che avrà prevalentemente carattere culturale e di promozione della città, si svolgerà nel totale rispetto delle aree del parco mantenendone la fruizione pubblica fatto salvo il limite dettato dai piani di sicurezza". Nel parco verrà dunque allestito un vero e proprio villaggio che dal 7 al 14 maggio vedrà coinvolti anche gli sponsor e i partner istituzionali dell'evento e ospiterà un'area spettacolo, attrezzata con palco e videowall, dove si alterneranno artisti del territorio e in gara. Due maxischermi permetteranno inoltre di assistere alla diretta delle semifinali di martedì 10 e giovedì 12 maggio e alla finalissima di sabato 14 maggio. A gestire l'area, sia per quel che riguarda l'allestimento che la programmazione culturale, sarà la Fondazione per la Cultura Torino.