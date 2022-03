L'ombra dell'assessore

Dicono che… giorno dopo giorno sia diventato il vero assessore a Turismo, Cultura e Commercio della Regione Piemonte. Ufficialmente Luca Broccatelli è soltanto il capo della segreteria di Vittoria Poggio, che ha conosciuto quando lei era vicepresidente e lui semplice funzionario della Concommercio alessandrina, ma da quando ha messo piede negli uffici di via Bertola il suo ruolo è diventato sempre più centrale. Non c’è occasione pubblica, cena di rappresentanza o mostra a cui Broccatelli non partecipi assieme ma soprattutto in vece dell’assessore. Mantiene le relazioni con i principali enti culturali senza perdere occasione per dar sfoggio di amicizie “altolocate” come quella sbandierata con Evelina Christillin. A quanto raccontano, gli sarebbe concesso persino l’uso dell’auto di servizio. Per non parlare delle missioni: l’ultima di un certo rilievo pare essere stata a fine estate, a Siracusa, dove tra uno spaghetto coi ricci e una passeggiata a Ortigia ha promosso in terra siciliana le bellezze del Piemonte.