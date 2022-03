Covid: in Piemonte 3.086 nuovi casi, + 7 ricoverati

Resta per il terzo giorno invariato, in Piemonte, il numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva, 23, mentre c'è una leggera risalita negli altri reparti: +7, il dato complessivo è di 569. Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione riporta anche 3.086 nuovi casi positivi, pari al 9,6% di 32.308 tamponi eseguiti, di cui 28.417 antigenici; tre i decessi, nessuno relativo a oggi, i nuovi casi di guarigione sono 2.274, le persone in isolamento domiciliare 50.251, gli attualmente positivi 50.843. Dall'inizio della pandemia, il totale dei casi positivi diventa 1.034.984, i decessi 13.172, i guariti 970.969.