Difesa: Commissione Camera visita Comando Formazione Torino

E' in corso questa mattina la visita di una delegazione della commissione Difesa della Camera al Comando per la Formazione e la Scuola di Applicazione dell'Esercito Italiano nel Palazzo dell'Arsenale di Torino. La delegazione è guidata dal presidente Gianluca Rizzo e composta dai deputati Giovanni Russo, Maria Tripodi, Roberto Paolo Ferrari e Giovanni Luca Aresta. La delegazione è stata ricevuta al suo arrivo dal prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, e dal Comandante per la Formazione e la Scuola di Applicazione dell'Esercito Italiano Generale di Divisione, Mauro D'Ubaldi. Il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, ha la responsabilità della gestione unitaria del settore "formazione" per tutto il personale della Forza Armata. Con circa 1000 Ufficiali frequentatori ogni anno, un centinaio di studenti civili, 118 professori universitari e 30 docenti militari che insegnano oltre 100 materie universitarie e 28 materie militari di carattere tecnico-professionale, la Scuola di Applicazione dell'Esercito si caratterizza come uno dei poli didattici di eccellenza nel panorama italiano.