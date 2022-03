Fridays For Future, imbrattate banche e tram a Torino

Le vetrine di una banca e alcuni tram sono stati imbrattati, per le strade del centro di Torino, al passaggio del corteo dei Fridays For Future. “Assassini, i vostri soldi il nostro sangue” è una delle scritte realizzate con vernice spray di colore nero. Affissi anche manifesti contro la guerra e per l'emergenza climatica. Il corteo, intanto, procede con destinazione piazza Castello. "Questo corteo non è una passeggiata la nostra voce dev'essere ascoltata", è uno degli slogan scanditi al megafono dai manifestanti. Tra i manifestanti anche i militanti del centro sociale Askatasuna.