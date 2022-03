LE REGOLE DEL GIOCO

Il Pd rilancia il "Piemontellum"

Doppia preferenza di genere, abolizione del listino, garanzia della rappresentanza territoriale di tutte le province. I dem incalzano centrodestra e alleati per una nuova legge elettorale della Regione. Il capogruppo Gallo: "Altrimenti lo farà d'imperio lo Stato"

Parità di genere, rappresentanza territoriale e abolizione del listino: in vista della riforma della legge elettorale in Piemonte, sono queste le priorità del Pd, che ha fatto il punto sul tema in una riunione tra la segreteria regionale, i segretari provinciali, i consiglieri regionali, una rappresentanza della Conferenza delle democratiche e alcuni docenti di diritto. “La legge elettorale non è materia su cui si possano fare prove di forza. Si tratta di un tema sul quale deve cercato l’accordo più ampio possibile tra tutte le forze politiche e siamo certi che, facendo valere il buon senso, sarà possibile giungere ad una riforma condivisa”, osservano Paolo Furia e Raffaele Gallo, rispettivamente segretario regionale Pd e presidente del gruppo dem a Palazzo Lascaris, indicando le priorità del partito. Una riforma, va ricordato a onor del vero, che il centrosinistra quand’era maggioranza nella scorsa legislatura non è stato in grado di approvare.

“Un Consiglio regionale che è fatto per più di due terzi di uomini è fuori dalla storia, se non ci penserà la Regione a dotarsi della doppia preferenza se ne occuperà lo Stato d’imperio – sostengono –. È auspicabile che la doppia preferenza sia introdotta dal Consiglio regionale nell'ambito di una più complessiva riforma elettorale che contemperi anche altri criteri importanti”. Tra questi c’è anche la rappresentanza territoriale – “devono essere trovate forme attraverso le quali tutti i territori siano equamente rappresentati” – e l’abolizione del listino: “i dieci consiglieri, eletti con premio di maggioranza secondo la legge elettorale attuale verrebbero redistribuiti sui collegi delle preferenze – concludono –, diluendo la competizione, aumentando la rappresentatività territoriale e offrendo maggiori possibilità".