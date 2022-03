Covid: morti Rsa, gip archivia un'inchiesta a Torino

Il Tribunale di Torino ha accolto una delle richieste di archiviazione presentate dalla procura al termine delle indagini sui decessi avvenuti nelle Rsa nella primavera del 2020 durante la prima ondata dell'epidemia di Covid. Un gip ha riconosciuto la validità delle argomentazioni dei pubblici ministeri. Non si sono appresi dettagli sulla Rsa in questione: si tratta comunque di un fascicolo per il quale non erano pervenute da parte delle persone offese opposizioni alla richiesta di archiviazione. La tesi dei pubblici ministeri era che al vertice e al personale delle strutture non erano addebitabili responsabilità di carattere penale per una serie di ragioni, prima fra tutte la impreparazione complessiva del sistema sanitario, non solo regionale, di fronte allo scoppio dell'epidemia.