Peste suina: assessore Piemonte, il Governo non capisce

"Siamo molto arrabbiati su questo tema, stiamo cercando di interloquire con il ministero, dove veramente non capiscono che qui siamo in presenza di un grave rischio per tutta l'economia". Così l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, interpellato sul problema della peste suina a margine di un appuntamento a Torino. "Abbiamo rispettato i tempi, fatto i monitoraggi, e adesso - ha affermato Protopapa - abbiamo davvero bisogno di eradicare il problema. Ma questo non si può fare solo con le parole: quindi se ci vengono incontro noi certamente faremo attenzione a tutte le regole che ci porranno. Ma diversamente - ha sottolineato - troveremo noi delle soluzioni diverse, perché oggi i territori ci chiedono di risolvere il problema".