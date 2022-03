Smog: Piemonte, 347 mila euro per incentivi auto pmi

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il rifinanziamento con 347 mila euro del bando per il rinnovo del parco veicoli delle pmi e micro imprese aperto lo scorso 22 novembre. Ammonta così ad un totale di 7 milioni e 250 mila euro la dotazione finanziaria della misura dedicata al miglioramento della qualità dell'aria e allo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi. A quattro mesi dall'apertura del bando e con la chiusura prevista al 30 aprile 2023, è già stato usato il 20% delle risorse, con 160 domande presentate, la quasi totalità delle quali relative alla linea per i veicoli. "Si tratta - commenta l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - di un ulteriore stanziamento per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni che va nella direzione del miglioramento della qualità dell'aria, ma anche in quella delle imprese che possono così rinnovare il loro parco veicoli anche alla luce delle limitazioni più restrittive alla circolazione". Sono ammessi al finanziamento veicoli almeno di classe Euro 6, a fronte della rottamazione i veicoli alimentati a benzina fino ad Euro 3, ibridi (benzina/metano o benzina/Gpl fino a Euro 3, e Diesel fino ad Euro 5. Ammesso anche l'acquisto di motocicli e ciclomotori a esclusiva trazione elettrica a fronte di rottamazione di un ciclomotore o motociclo alimentato a miscela, benzina o diesel fino a Euro 2 oppure di un veicolo a 4 ruote a benzina fino a Euro 3, ibridi (benzina/metano o benzina/Gpl) fino ad Euro 3 e Diesel fino a Euro 5. E ancora, sono ammessi l'acquisto di bicicletta a pedalata assistita, bicicletta cargo o triciclo da carico assimilabile a velocipede, bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita assimilabile a velocipede.