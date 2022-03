Vietti non spiffera (più)

Dicono che... l’attesa per la prima grande mossa strategica in grado di segnare il nuovo corso di Finpiemonte con la presidenza di Michele Vietti sia finita. L’ex parlamentare, già vicepresidente del Csm, ha preso la decisione: lo Spiffero sparirà dalla rassegna stampa quotidiana della tormentata partecipata regionale. L'ukase ha viaggiato rapidissimo nelle comunicazioni interne, non senza qualche alzata di sopraccigli. Ma tant'è, leggere alcune notizie all’ex onorevole, famoso per le sue collezioni di gemelli, abiti e gilet e con guardaroba che potrebbero contenere un piccolo partito (come quelli da lui frequentati dopo la fine della Dc), procurano più irritazione di un accostamento camicia-cravatta sbagliato. E dire che proprio lui, più volte non ha mancato di sollecitare quelli che oggi gli risultano fastidiosi spifferi. Si sa, talvolta la memoria svanisce, ma gli sms restano. E resti pur sereno l’avvocato di Ala di Stura: anche se non più in rassegna, gli articoli dello Spiffero continueranno ad essere letti. Fuori e dentro Galleria San Federico, saltando fuori come dall'armadio quelle giacche diventate all'improvviso troppo strette e scomode. E non meno ridicole.