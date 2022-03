Calderini, si cominci a pensare a nuova economia sociale

"Questo è un momento importante per cominciare a pensare in Italia a una nuova economia sociale, partendo dall'importante esperienza del terzo settore imprenditoriale ma estendendo il perimetro per includere realtà che nascono sempre più frequentemente nello spazio ibrido tra profit e terzo settore". Lo ha sottolineato oggi a Torino al convegno "Torino social impact e l'ecosistema torinese dell'economia sociale" Mario Calderini, professore ordinario alla School of Management del Politecnico di Milano e portavoce di Torino Social Impact. Per Calderini è necessario andare verso "una nuova economia sociale che deve riguardare tutto il sistema imprenditoriale, sempre più attento ai nuovi paradigmi dello sviluppo sostenibile". Torino Social Impact, ha osservato il portavoce, è la palestra ideale per sperimentare l'agenda italiana sulla economia sociale. E proprio in questa chiave è presente al convegno il viceministro dell'Economia Laura Castelli, che a questi temi intende fare riferimento per definire l'agenda politica italiana. E per declinare il modo in cui l'agenda politica intende concretizzare l'Action Plan for the Social Economy adottato a dicembre dalla Commissione Europea, che chiede agli stati membri di "definire e promuovere un'economia sociale di nuova generazione che vada oltre il perimetro del terzo settore e riguardi tutto il sistema economico".