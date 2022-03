Trasporti: da Regione 3,6 mln per abbonamenti tpl lavoratori

La Regione Piemonte cofinanzia, mettendo 3,6 milioni di euro, l'acquisto di abbonamento annuali per incentivare i dipendenti di imprese ed enti pubblici a usare i mezzi del trasporto pubblico locale per gli spostamenti da casa al lavoro. La misura punta disincentivare l'utilizzo dell'auto privata, specialmente nei mesi invernali quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli all'accumulo di inquinanti. "Il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - afferma l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei e sull'ambiente, è per noi un obiettivo prioritario. E la mobilità urbana, che è un fattore di crescita e di occupazione, è un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile". "Stiamo facendo un lavoro di squadra - aggiunge l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi - per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e questa misura dimostra come, nonostante i due anni difficili segnati dalla pandemia, abbiamo avuto la capacità di programmare le nostre azioni". La maggior parte delle risorse è destinata ai datori di lavoro e prevede un cofinanziamento regionale pari al 30% del costo dell'abbonamento annuale dei loro dipendenti a fronte dell'impegno dell'azienda a coprirne almeno un altro 20%. Un secondo intervento, finanziato con 40 mila euro, prevede invece l'organizzazione di corsi di formazione sul tema del mobility management e della mobilità elettrica. In questo caso l'obiettivo è formare mobility manager pubblici, privati e scolastici nell'anno in corso.