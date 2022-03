Controlli sui mezzi pubblici, 90 passeggeri senza biglietto

Controlli straordinari della polizia, a Torino, sui mezzi pubblici di trasporto. Personale del commissariato San Secondo, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile, polizia municipale e personale Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, hanno identificato i passeggeri di undici tram della linea 5. Ben 570 persone, 90 delle quali sanzionate perché senza biglietto. Altri sette sono stati trovati invece in possesso di modiche quantità di droga. Comminate in tutto 4 mila euro di sanzioni. Controllati anche tre esercizi commerciali: in uno tre dipendenti sono stati sanzionati perché privi di Green pass e la titolare per avere permesso loro di esercitare l'attività senza esserne muniti. La donna, tra l'altro, esercitava l'attività di somministrazione di alimenti senza autorizzazione e quindi è stata sanzionata anche per questo.