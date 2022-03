Sanità: flash mob Nursing Up, in piazza per nostri diritti

Area contrattuale autonoma; maggiori risorse per le indennità specifiche degli infermieri e per tutti i professionisti della sanità; reale contrasto al fenomeno della violenza ai danni degli operatori sanitari; assunzioni a tempo indeterminato per rendere adeguate le dotazioni degli organici in sanità e la stabilizzazione del personale precario; rimozione del vincolo di esclusività. Sono le rivendicazioni che il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, intende portare al centro della discussione con un flash mob di protesta. Venerdì primo aprile tutti gli infermieri e i professionisti della sanità piemontesi si troveranno in piazza Castello, a Torino, davanti alla Prefettura. "Siamo profondamente amareggiati per l'assenza di concretezza dopo le tante promesse e le tante parole spese in questi mesi e anni così difficili per tutti - commenta il segretario regionale Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri -. Da parte del Ministro della Salute è arrivato solo un timido segnale di valorizzazione della nostra professione attraverso il riconoscimento di una indennità professionale nemmeno sostenuta da adeguati finanziamenti. Sul fronte della struttura del rapporto di lavoro, gli infermieri sono ancora soggetti a un anacronistico e paradossale obbligo di esclusività, che non consente loro di svolgere attività libero professionale, come invece fanno gli altri professionisti dipendenti della Pubblica Amministrazione".