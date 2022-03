Atletica: trionfo keniano alla Mezza Maratona di Torino

Il keniano Ekidor Simon Dudi ha vinto la Mezza Maratona di Torino targata Base Running in 1h 3' e 10". Al secondo posto Giuseppe Gerratana in 1h 4' e 39". Bronzo a un altro keniano, Bett Amos Kipkemboi in 1h 04' e 58". Trionfo del Kenia anche tra le donne: la vincitrice in 1h 13' e 23" è Njeru Joyce Muthoni, che si è piazzata davanti ad Aurora Bado (1h 17" e 47") e Axelle Vicari Axelle (1h 18' e 09"). Nella 10 km la vittoria e' andata a Stefan Gavril con un tempo di 30' e 42"; argento a Roberto Boni (31' e 24") e bronzo a Mattia Galliano (31' e 28"). Tra le donne ha vinto Giovanna Epis Giovanna (33' e 23"), seconda Wanjohi Mary Wangari (Kenia) in 37' e 15", terza classificata Giorgia Priotti (37' e 46"). Una grande ripartenza per la corsa sotto la Mole, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Sold Out la 10km, che ha registrato 3.500 partecipanti, mentre la Charity Run ha raccolto e donato oltre 10mila euro alle 12 fondazioni aderenti al progetto e afferenti alla Rete del Dono. "Una marea colorata ha invaso la città, ed è l'unica invasione che possiamo tollerare. Perché hanno corso per loro, hanno corso per noi", commenta su Facebook, riferendosi alla guerra in Ucraina, l'assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta. "Una corsa - aggiunge - che ha anche il sapore della libertà, della voglia di scappare da un periodo nerissimo".