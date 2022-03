Assica, convocare subito il Tavolo di filiera suinicola

Il settore suinicolo è oggi in bilico tra due fortissime tensioni: da un lato l'aumento dei costi di produzione di tutti gli anelli della filiera aggravato dalle difficoltà di approvvigionamento di materie prime conseguenti il conflitto in atto, dall'altro la consapevolezza che i vincoli di portafoglio dei singoli attori del mercato - non da ultimo del consumatore finale - possono produrre una riduzione dei consumi anche sensibile. Lo sottolinea il presidente di Assica Ruggero Lenti lamentando che "i margini operativi già fortemente compressi dalla crisi della materia prima del 2019, dalle limitazioni commerciali sui mercati nazionale ed esteri nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 e solo parzialmente ristorati da un accenno di ripresa nel 2021, stanno subendo ulteriori fortissime pressioni, mettendo a dura prova la tenuta delle aziende del settore". "L'undici marzo scorso abbiamo chiesto al Ministro Patuanelli la convocazione urgente del Tavolo di filiera suinicolo, esteso a rappresentanti del mondo mangimistico e della Distribuzione senza ottenere alcuna risposta; la situazione, nel frattempo, si aggrava di settimana in settimana e impone un confronto con ancora maggiore urgenza." afferma, in una nota, il presidente di Assica. L'aumento dei costi dei fattori di produzione e' indubbiamente un problema che incide su tutto l'agroalimentare nazionale, ma la filiera suinicola, in particolare le aziende di macellazione e i salumifici, deve al contempo fronteggiare un altro importante fattore di perdita della redditività: la presenza della Peste Suina Africana (Psa) sul territorio continentale italiano. Una deprecabile eventualità che da gennaio 2022 ha portato alla perdita di circa 20 milioni di euro al mese di export che espone le aziende al rischio di ulteriori danni se la malattia veterinaria, che non colpisce l'uomo, dovesse diffondersi in altri territori a maggior intensità di allevamenti suinicoli: un'eventualità che metterebbe a rischio la stessa possibilità di produrre, tra le altre, le pregiate Dop di Parma e San Daniele, simbolo della salumeria Made in Italy nel mondo. "Siamo certi che il ministro Patuanelli - conclude Lenti - capirà la difficile situazione che stiamo vivendo e ascolterà il nostro appello per la convocazione urgente di un tavolo di filiera suinicola".