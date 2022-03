Ambiente: Torino, parco auto della Città diventa green

Il parco auto del Comune di Torino diventerà sempre più green. È quanto annunciato dall'assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, in risposta a una interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pietro Abruzzese, sul tema del risparmio energetico a Torino. Fra le misure intraprese o previste, Foglietta ha parlato della "sostituzione graduale del parco auto della Città con autoveicoli a trazione elettrica. In una prima fase - ha spiegato -, la Città, grazie a fondi europei, acquisirà 90 veicoli elettrici da dislocare in 20 sedi e utilizzabili in modalità car sharing dai dipendenti del Comune per le loro attività istituzionali". Si tratta di un primo lotto, ha precisato l'assessora, "che sostituirà oltre 100 auto a combustione interna. Nelle 20 sedi individuate per lo stallo delle auto elettriche, a breve verranno installate circa 105 postazioni di ricarica". Le nuove auto, ha proseguito Foglietta, "saranno consegnate entro l'autunno e a questo primo lotto ne seguiranno altre 100 e, successivamente, dovrebbero essere acquisite altre 100. Tutte queste nuove auto - ha concluso - andranno a sostituire un numero ancora maggiore di auto a combustione interna".

Illustrando le azioni intraprese dalla Città sul proprio patrimonio in tema di risparmio energetico, l'assessora Foglietta ha ricordato che fra il 2015 e il 2018 in oltre 350 impianti sono stati sostituiti i generatori di calore alimentati a gas naturale e a gasolio con impianti di nuova generazione a condensazione, alimentati a gas naturale, e che "sempre più edifici del patrimonio civico sono collegati alla rete di teleriscaldamento". Al momento sono 246, e, ha sottolineato "se da un punto di vista strettamente numerico non rappresentano la maggioranza dei fabbricati patrimoniali, i loro consumi energetici rappresentano il 56% del totale dei consumi destinati al riscaldamento degli edifici. Ciò sta a significare che gli edifici che utilizzano il teleriscaldamento sono mediamente tra i più energivori del complesso patrimoniale civico". Altri interventi hanno poi interessato gli impianti di illuminazione pubblica, con la sostituzione di quelli tradizionali con sistemi a Led. "Allo stato attuale - ha riferito l'assessora - sono stati sostituiti il 60% degli impianti esistenti, inoltre entro l'autunno terminerà la sostituzione delle lampade ad incandescenza negli impianti semaforici con lampade Led, con un risparmio di oltre l'85%".