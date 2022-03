Biella: Corradino ricompone maggioranza, tre nuovi assessori

"Dopo diversi mesi in cui non sono mancati i confronti, a volte anche serrati, ma sempre per il bene della città, con le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza, abbiamo trovato una soluzione in grado di soddisfare tutti". Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ufficializza così la soluzione della crisi degli ultimi mesi con l'ingresso in giunta di Davide Zappalà, un ritorno il suo, Marzio Olivero, anche lui Fratelli d'Italia, e per la Lega Gigliola Topazzo. "Ho ritenuto opportuno, per una migliore organizzazione dei lavori della Giunta e per l'attuazione del programma di governo presentato agli elettori, portare a nove il numero degli assessori facenti parte della Giunta Comunale di Biella - osserva il primo cittadino -. Ci tengo però subito a precisare che i costi effettivi sono praticamente gli stessi di una giunta composta da otto assessori. L'anomalia era rappresentata dalla quantità inferiore con cui stavamo lavorando, senza contare che continuiamo ad operare senza il Capo di Gabinetto". "E' un momento in cui diventa ancora più importante il nostro lavoro, che di certo non è mancato nemmeno negli ultimi sei mesi, ma adesso è ora di raccogliere i frutti di tanto impegno - aggiunge Corradino -. I fondi legati al Pnrr sono arrivati e per questo avrò bisogno del massimo aiuto perché non posso pensare di sobbarcarmi di ogni cosa. Mi è stato affidato il futuro della città di Biella e almeno per i prossimi due anni e mezzo intendo operare al meglio". A Zappalà, che rientra in giunta dopo le dimissioni per i mancati finanziamenti statali, sono andate le deleghe a Lavori Pubblici, Manutenzioni e Trasporti. Olivero, che deve dimettersi da presidente del Consiglio comunale, si occuperà di Ambiente, Rifiuti e Partecipate, Topazzo di Arredo Urbano, Sanità e Servizi Cimiteriali.