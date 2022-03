Exor: finanziamenti a start up, 150.000 euro per crescere

Exor, la holding della famiglia Agnelli, lancia un'iniziativa dedicata all'Italia a supporto di società appena costituite (in fase "seed"), aiutando così gli imprenditori più promettenti del Paese a costruire la nuova generazione di grandi imprese. Exor Seeds, braccio di Exor dedicato al venture capital, investirà in startup in fase seed e pre-seed offrendo un finanziamento in conto capitale di 150.000 euro, con un iter molto rapido, termini contrattuali vantaggiosi per l'imprenditore e nessuna richiesta di rappresentanza nei cda delle società neocostituite In cambio prenderà una quota che sarà tra il 5 e il 7% circa. La nuova iniziativa si inserisce nella lunga tradizione imprenditoriale di Exor a sostegno dell'innovazione. In linea con il suo obiettivo di "costruire grandi imprese". Exor aiuterà giovani imprenditori a sviluppare nuove società innovative. Il programma mira a liberare il grande potenziale dell'ecosistema italiano della tecnologia, che è in rapida crescita, aiutando il Paese a svolgere un ruolo proporzionale alla sua dimensione economica, anche grazie all'ampio bacino di talenti di cui dispone. "Quanto conta la velocità nel mondo degli affari? Dipende, ma certamente e' determinante quando si tratta di finanziare nuove iniziative imprenditoriali in fase iniziale. Oltre a essere veloci bisogna anche accettare il rischio di fallire, perché il prossimo unicorno Italiano nascera' proprio da un mix di coraggio e di energia. Qualcosa che al sistema imprenditoriale italiano e' mancato, e che Exor Seeds intende ora cambiare" spiega Diego Piacentini, presidente di Exor Seeds.

Crediamo che l'Italia si trovi a un punto di svolta: emergono casi di successo - spiega Exor - che a loro volta alimentano altri progetti, rafforzando lo sviluppo del network dei founders. Molti professionisti italiani che hanno maturato esperienze della Silicon Valley sono ritornati nel Paese per lanciare nuove startup e sostenere altri giovani imprenditori. Programmi universitari stanno inoltre attraendo ulteriori talenti dall'estero. Diversi incubatori sono stati avviati di recente per sostenere imprenditori di società in fase pre-seed, tra cui Vento, il programma di venture origination di Exor. L'Italian Tech Week e altri eventi riuniscono investitori e imprenditori da tutto il mondo, ispirando i giovani a sviluppare progetti più ambiziosi. "L'ecosistema italiano delle startup si trova nella stessa posizione in cui erano i più importanti paesi europei 5-7 anni fa; oggi siamo a un punto di svolta. Stanno cambiando le attitudini e le ambizioni. La qualità degli imprenditori che stiamo sostenendo è davvero notevole. Invitiamo ogni imprenditore italiano che sta costruendo il suo sogno a mettersi in contatto con noi", osserva Noam Ohana, Managing direttore di Exor Seeds.