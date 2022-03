POLITICA & GIUSTIZIA

Rimborsopoli, Tiramani non è più sindaco

Il parlamentare leghista perde il suo incarico al vertice del Comune di Borgosesia. Il provvedimento del Prefetto dopo la sentenza d'appello nel processo sulle spese pazze in Regione Piemonte. Manterrà lo scranno da deputato, paradosso della Legge Severino

Paolo Tiramani non è più il primo cittadino di Borgosesia, centro di 12mila abitanti in provincia di Vercelli. È lo stesso deputato leghista ad annunciarlo: “A seguito della sentenza non definitiva del 14 dicembre, il prefetto di Vercelli ha stabilito di sospendermi dal ruolo di sindaco in ottemperanza alla Legge Severino”. Fatale, per lui, è la condanna a un anno e cinque mesi in appello nel processo Rimborsopoli, per fatti risalenti agli anni in cui era consigliere regionale (tra il 2010 e il 2014). La Severino, infatti, prevede la sospensione anche in caso di condanna non definitiva: Tiramani, dunque, conclude anzitempo la sua esperienza da sindaco ma non perde l’incarico di parlamentare.

La comunicazione dalla Prefettura è arrivata in queste ore: “Sono molto rammaricato per questo provvedimento, che ritengo iniquo oltre che intempestivo – dice Tiramani –. La condanna non è definitiva, ci sarà ancora un grado di giudizio. Il buonsenso avrebbe voluto che l’attività del Comune potesse continuare fino alla fine; in questi anni l’esperienza ha mostrato che molti amministratori vengono sospesi e poi riabilitati per sentenze successive favorevoli. Intanto il Comune va in regime provvisorio, con danni che in questo periodo si ripercuotono anche sul Pnrr”.

Tiramani, che aveva già annunciato di non volersi ricandidare a sindaco, in una nota fa sapere che esiste la possibilità di un ricorso contro la decisione del Prefetto, come già fece a gennaio del 2019 per la stessa vicenda, dopo la prima condanna in appello, ma il suo incarico scade tra meno di 60 giorni e “anche vincendo – conclude – non avrei soddisfazione, perché il mio mandato sarà già terminato per scadenza naturale”.