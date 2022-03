Ucraina: altri 3 bimbi ricoverati al Regina Margherita di Torino

Sono giunti nella tarda serata di ieri, in aereo a Linate e poi trasferiti dall'aeroporto all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino grazie al 118, tre bambini ucraini, accompagnati dalle rispettive mamme, di 17 anni, e di 14, affetti da patologia oncologica, sono stati ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica diretto dalla professoressa Franca Fagioli; un 13enne affetto da patologia neurologica è stato ricoverato nel reparto di Pediatria, diretto dal dottor Marco Spada. Le condizioni cliniche dei pazienti sono stabili, sono stati impostati gli esami di inquadramento diagnostico per stabilire il successivo iter terapeutico e follow up. I tre bambini si aggiungono ai due gruppi di minorenni, una ventina in tutto, che da alcune settimane son ricoverati al Regina Margherita grazie alle missioni umanitarie della Regione Piemonte.