ECONOMIA DOMESTICA

Iren fa shopping in Piemonte e mette un piede in Egea

La multiutility s'appresta ad acquisire il ramo commerciale dell'azienda albese e i suoi 80mila clienti. Intanto conti record per il 2021: utile netto di 300 milioni. Cresce il dividendo (+10%): per il Comune di Torino un tesoretto di 2 milioni in più

L’amministratore delegato Gianni Vittorio Armani lo aveva anticipato durante l’inaugurazione del nuovo impianto di accumulo del calore a Torino: “Non ci saranno aggregazioni, ma importanti azioni di consolidamento”, cioè acquisizioni di società più piccole, in particolare in Piemonte e Toscana. Ed è di questi giorni il perfezionamento dell’operazione che porterà nella galassia Iren gli utenti dell’Egea di Alba, multiutility che opera nel settore della fornitura di luce e gas. Nei giorni scorsi l’ad di Iren Mercato Gianluca Bufo aveva comunicato ai sindacati l’affitto del ramo commerciale dell’azienda, con efficacia a decorrere dal primo aprile, operazione che “dovrebbe implicare l’acquisto da parte del Gruppo Iren, dell’intero o di una quota maggioritaria del capitale sociale di Egea Commerciale” sempre secondo quanto si legge nella lettera di Bufo. Con questo accordo Iren mette di fatto un piede in una multiutility da 1 miliardo di fatturato, con radici ad Alba ma operante a livello nazionale e che tra i suoi asset ha anche il servizio idrico integrato e i rifiuti. Iren potrà accaparrarsi i suoi 80mila clienti e tutta la rete di vendita; si farà carico degli 87 dipendenti dislocati tra le sue 12 sedi.

Un accordo in dirittura d’arrivo nel giorno in cui l’azienda ha presentato i suoi conti con un utile netto di circa 300 milioni e investimenti per circa 950 milioni (+5%). La proposta di dividendo è di 0,105 euro per azione (+10,5%) e anticipa la crescita prevista nel piano industriale. Questo vuol dire che il Comune di Torino potrà contare su 18,8 milioni (2 milioni in più rispetto all’anno scorso), mentre alla Città Metropolitana ne andranno altri 3,4 milioni.

Iren chiude un anno di ulteriore crescita, con ebitda superiore al miliardo (+10%), utile netto di gruppo di circa 300 milioni e investimenti per circa 950 milioni (+5%). La proposta di dividendo è di 0,105 euro per azione (+10,5%) e anticipa la crescita prevista nel piano industriale. Nel 2021 sono state effettuate 900 assunzioni. I clienti nei settori energetici sono oltre 2 milioni, oltre 126.000 in più rispetto al 31 dicembre 2020. A livello consolidato i ricavi ammontano a 4,9 miliardi (+33%), grazie a maggiori ricavi energetici per circa 1 miliardo. “Abbiamo approvato risultati positivi nonostante un contesto di mercato molto complesso che siamo riusciti a ottimizzare grazie alla resilienza del modello multi-business del gruppo e all’efficacia delle azioni intraprese per affrontare la volatilità dello scenario energetico, garantendo ai nostri clienti prezzi del gas e dell’energia elettrica inferiori in media del 30% rispetto a quelli di mercato – afferma Armani –. I risultati 2021 e le azioni già implementate nei primi mesi del 2022 confermano la validità del quadro strategico coerente con gli attuali mainstream di settore e anticipano i target di crescita del 2022 che saranno anche sostenuti da un’accelerazione degli investimenti nelle rinnovabili per aiutare il Paese nella transizione energetica”.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è pari a 2,906 miliardi, in flessione di 42 milioni rispetto al 2020 (2,948 miliardi). Complessivamente si riduce in quanto la robusta generazione di cassa copre l’elevato livello degli investimenti, il cash out per le acquisizioni, principalmente di Futura (20%) e Sidiren, e il consolidamento dei relativi debiti, pari a 56 milioni di euro, e il pagamento dei dividendi pari a 149 milioni di euro. Gli investimenti lordi realizzati nel periodo ammontano a 955 milioni di euro, in crescita (+4,7%) rispetto ai 913 milioni del 2020, di cui 85 milioni relativi al cash out per le acquisizioni effettuate nel corso dell’anno.