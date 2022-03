Piogge in arrivo dopo 110 giorni di siccità, neve a 1.500

Dopo 110 giorni di siccità, il secondo periodo più lungo negli ultimi 65 anni, domani potrebbe essere finalmente il "gran giorno" del ritorno della pioggia in Piemonte. E' previsto un "moderato peggioramento" scrive Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nelle previsioni per i prossimi tre giorni. Le precipitazioni saranno deboli e localmente moderate, con possibili "picchi forti ai confini con la Liguria". Quota neve attorno ai 1.500 metri. Un "peggioramento più marcato" è previsto tra giovedì e venerdì, dopo una breve pausa, grazie alla discesa di una depressione dalle isole britanniche verso il Golfo Ligure. Le previsioni sul medio periodo elaborate da Smi (Società meteorologica italiana) indicano per sabato 2 aprile una giornata fredda, con rovesci di neve fin sotto i 1.000 metri di altitudine e massime sotto i 10 gradi anche in pianura. Poi tornerà il sole e la prossima settimana - prevede Smi - le temperature dovrebbero risalire, anche se nei primi giorni ci potranno essere gelate notturne.