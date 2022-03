Vivibanca, utile netto consolidato di 3,8 mln (+9%)

ViViBanca, gruppo bancario privato e indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto, oltre che nella raccolta online sul mercato retail, ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto consolidato di 3,8 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai 3,5 milioni di euro dell'anno precedente.I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione presieduto da Germano Turinetto. Il bilancio d'esercizio della capogruppo ha visto una crescita dell'utile netto del 9% a 4,4 mln di euro. Il consiglio di amministrazione ha deliberato la proposta di destinazione del risultato d'esercizio individuale di ViViBanca, pari ad euro 4,4 milioni: 221.146 euro alla Riserva Legale (5%), 2,87 milioni alla Riserva Utili, 1,3 milioni al dividendo, corrispondente a 0,02735 euro per azione. Tali dividendi - spiega ViviBanca - determinano un pay-out ratio contenuto pari al 30%, come previsto dal Piano Industriale, garantendo anche una piu' che ampia copertura dei requisiti patrimoniali e dei livelli di capitale interno richiesti dalla Banca d'Italia. Nuovi impieghi nella cessione del quinto al 31 dicembre 2021 pari a 375 mln di euro di valore dei crediti, sia generati direttamente (242 mln), sia derivanti dal consolidamento di intermediari finanziari. Finanziamenti verso clientela pari a 372 mln di euro (+38%). "Il 2021 è stato un anno molto importante. Nonostante il protrarsi della pandemia, ViViBanca ha dimostrato la sua capacità di resistenza e di affermazione in un ambiente altamente competitivo come quello della Cessione del Quinto" commenta Turinetto.