Turismo: Piemonte, bene 2021 e buone prospettive 2022

Nel 2021 il turismo in Piemonte ha avviato la ripresa. Ha fatto registrare +62% di pernottamenti fra luglio e dicembre, e in agosto i dati hanno superato i livelli del 2019: +1% di arrivi e +7% dei pernottamenti, trainati maggiormente dalla componente nazionale. In recupero la quota estera rispetto al totale, che ritorna intorno al 40% dei pernottamenti. Migliora anche il sentiment del prodotto turistico piemontese: il punteggio è 88/100, con +0,4 rispetto al 2020 e al di sopra della media italiana che è all'87,2/100. Sale anche l'indice delle transazioni con carte di credito in loco, con un aumento della ricaduta economica del settore alloggio. I dati, dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, sono stati presentati oggi in conferenza stampa alla presenza del governatore Alberto Cirio, dell'assessore al Turismo Vittoria Poggio, e del Presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris.