Atc Piemonte approva bilancio, preoccupa il caro bollette

Un bilancio ancora rigido su cui pesa non solo l'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità che per il 2022 supera i 2,5 milioni, ma anche l'aumento del costo delle materie prime che preoccupa per le conseguenze su entrate e capacità di riscossione, in un contesto sociale già fragile. E' il preventivo 2022-2024 approvato oggi dal CdA di Atc del Piemonte Centrale che pareggia a 319,6 mln per il 2022, 206 per il 2023 e 181,6 per il 2024. Per quel che riguarda le bollette, oggi la morosità "istantanea" si attesa al 29%, mentre il canone di affitto medio, oggi sui 93 euro mensili, è in progressiva diminuzione, arrivando a 68,7 euro per le assegnazioni più recenti. In linea con gli anni precedenti i proventi delle vendite con una previsione per il 2022, di 4,1 mln. Buone notizie, invece, sul fronte degli investimenti grazie a finanziamenti europei e Superbonus 110%, con 73 mln con sconto in fattura di lavori già deliberati. Tra le spese in conto capitale per il 2022 figurano poi 30,3 milioni in arrivo con i finanziamenti europei che - sottolinea il presidente Emilio Bolla - "ci permetteranno di rinnovare un patrimonio che invecchia, arginando il degrado in molti quartieri. Ma a preoccupare - conferma - è l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia. Per il bilancio Atc anticipare il pagamento dei fornitori per il solo riscaldamento è una voce da circa 15 milioni l'anno, 28 per il 2022 e che temo saliranno ancora. Servono inoltre - conclude -, interventi del Governo per un nuovo piano casa a livello nazionale".