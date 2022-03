Covid: in Piemonte 3.874 nuovi casi, tasso positività 11%

Sale all'11% il tasso di positività al Covid in Piemonte, riscontrato con l'esito di 35.121 tamponi, di cui 35.121 antigenici: i nuovi casi sono 3.874, il numero più alto degli ultimi mesi. I ricoverati sono 2 in più in terapia intensiva - in totale ora 22 - e 6 in meno negli altri reparti (604). Sette i decessi, nessuno relativo a oggi; i nuovi casi guarigione sono 3.274, le persone in isolamento domiciliare 51.040 Il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia in Piemonte diventa 1.048.055, i morti 13.187, i guariti 983.202.