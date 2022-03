Torino: approvato bilancio di previsione e Dup 2022-2024

Con 24 voti a favore e 6 contrari il Consiglio comunale di Torino ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. Via libera della Sala Rossa anche al Dup e al previsionale triennale di Iter, l'organismo delComune che opera nel settore del sistema educativo e scolastico. A favore del bilancio e del Dup hanno votato, oltre al sindaco Stefano Lo Russo, Pd, Sinistra Ecologista, Moderati, Lista Civica per Torino e Torino Domani. Contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Approvata anche una mozione di accompagnamento al Dup che, partendo da un giudizio favorevole sui documenti finanziari, elenca alcune raccomandazioni per la Giunta in tema di welfare, precariato, famiglie con figli, accessibilità dei servizi comunali ai cittadini non digitalizzati o stranieri, valorizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo di immobili e impianti sportivi, programmazione dei servizi educativi, casa, ambiente e sicurezza del lavoro. La Sala Rossa ha poi votato un emendamento bipartisan che incrementa i fondi per le Circoscrizioni e una mozione di accompagnamento di Torino Bellissima, sulla quale la maggioranza si e' astenuta, sulle risorse per il welfare.