Unesco: Poggio, canto lirico sigillo culturale nel mondo

"Il canto lirico italiano è un sigillo culturale nel mondo riconosciuto da oltre due secoli che racchiude le nostre tradizioni". Lo sostiene l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commentando la decisione del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco di proporre l'Arte del Canto Lirico Italiano per l'inserimento nella lista rappresentativa Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale. "La candidatura a Parigi come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco - aggiunge Poggio - è un cambio di passo che premia un settore duramente colpito durante il periodo della pandemia".