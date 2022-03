Pnrr: Precettoria Ranverso, progetto da 1mln per il rilancio

"Auspico che un sito della bellezza e dell'importanza della Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso possa rinascere e diventare un polo attrattivo fondamentale per la Regione, insieme alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e a Santa Maria di Staffarda". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Paolo Ruzzola, che ha accompagnato il governatore Alberto Cirio in visita all'edificio religioso di Buttigliera Alta, all'inizio della Valle di Susa. Insieme con il sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella, e di Rosta, Domenico Morabito, e con il consigliere metropolitano Andrea Tragaioli, Cirio e Ruzzola hanno incontrato i rappresentanti della Fondazione dell'Ordine Mauriziano che si occupa della tutela e promozione dell'importante sito religioso, culturale e storico-artistico piemontese. Nell'occasione è stato presentato a Cirio il progetto, del valore di 1,1 milioni di euro, per il rilancio del sito grazie ai fondi del Pnrr sulla misura Parchi Storici. "Si tratta di un patrimonio unico della Fondazione dell'Ordine Mauriziano - conclude Ruzzola a proposito della Precettoria - con il quale collaboreremo fianco a fianco per riportarli alla bellezza e alla grandezza che questi siti meritano rappresentando preziosi gioielli del tesoro artistico e storico piemontese".