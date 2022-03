Turismo Torino approva bilancio, gestione cresce del 29%

Nonostante la pandemia, e le conseguenti misure restrittive, il bilancio consuntivo dell'Atl Turismo Torino e provincia ha chiuso nel 2021 con un risultato positivo di gestione in crescita del 29%. L'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, presieduto da Maurizio Vitale, è arrivata in videoconferenza. Positive anche le aspettative per l'anno in corso: nonostante la coda pandemica e l'incertezza causata dalla guerra in Ucraina, l'Atl stima una ulteriore crescita del 20%, a superare i valori pre-pandemici. Tra gli obiettivi dei prossimi mesi, condivisi dal consiglio d'amministrazione, quello di consolidare la governance fisica, affinché Turismo Torino e Provincia diventi soggetto partecipato dai più qualificati stakeholder economici del territorio e dotato degli strumenti per operare efficacemente. Oltre alla costruzione di una piattaforma intelligente, volta a profilare e orientare il visitatore verso una esperienza sartoriale e sostenibile, a promuovere la destinazione e ad abilitare la commercializzazione in tempo reale dei beni e servizi delle risorse turistiche, allineando cosi la ricca offerta del ns territorio alla domanda.