Ue: Lo Russo, giovani renderanno migliore l'Europa

"Inclusiva, solidale, capace di accogliere è questa l'Europa vista dai giovani, e sono proprio loro i protagonisti di quel processo di integrazione e cittadinanza europea che può costruire una vera comunità. Parlando con loro, ascoltando le loro esperienze e le loro aspettative, si capisce chiaramente la forza e la speranza nella 'generazione Erasmus' e che i giovani renderanno migliore la nostra Europa". Così, sui social, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questa mattina ha ricevuto a Palazzo Civico, accogliendoli in Sala Rossa, gli studenti Erasmus appena arrivati in città. "L'Erasmus - sottolinea il primo cittadino - è uno dei progetti europei che ha avuto più successo, tanto è vero che è prevista l'estensione anche al di fuori del percorso universitario. E' un'esperienza formativa anche in termini culturali e di cittadinanza europea", conclude.