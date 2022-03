Caro bollette: Lega, sgravi anche a utenti teleriscaldamento

Estendere i benefici della riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento anche agli utenti del teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti dal governo contro i rincari di gas e di energia. È quanto prevede un emendamento della Lega al Decreto Bollette in corso di conversione alla Camera, primi firmatari i deputati torinesi Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. "E' un vero e proprio paradosso - spiegano - che siano esclusi dalle agevolazioni gli utenti più virtuosi, che utilizzano sistemi ad alta sostenibilità ambientale come il teleriscaldamento, che si è sviluppato soprattutto in alcune città italiane. È il caso degli oltre 450 mila cittadini residenti a Torino, per lo più nel quartiere popolare delle Vallette, e di molte famiglie dei comuni della prima cintura, tra cui Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino e Rivoli, che hanno ricevuto bollette insostenibili ma non usufruiscono di alcun aiuto dallo Stato. Ci auguriamo che il governo ne tenga conto e che il nostro emendamento trovi il sostegno di tutte le forze politiche".