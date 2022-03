Medico No Vax arrestato resta in carcere, convalidato arresto

"La misura in carcere è proporzionata alla pericolosità sociale". Così il giudice Edmondo Pio questa mattina ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato difensore di Giuseppe Delicati. Il medico No Vax arrestato a Borgaro Torinese resta in carcere con le accuse di falso, per aver firmato centinaia di esenzioni al vaccino anti Covid, e omicidio colposo. Dall'inchiesta coordinata dal pm Gianfranco Colace è emerso che il medico, anche se aveva l'accesso alle ricette dematerializzate bloccato e dopo che erano andato in pensione, ha continuato a firmare certificati. Per questo, secondo il giudice, sussiste il rischio di reiterazione del reato. "Dopo la revoca della convenzione e il collocamento pensionistico e quindi in condizioni domiciliari - sostiene il giudice - non è possibile ritenere che Delicati si astenga spontaneamente dal riprendere tale attività".