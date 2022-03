Covid: in Piemonte 3.088 nuovi contagi e due decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.088 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 10,5% di 29.408 tamponi eseguiti, di cui 25.187 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.051.143. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+2 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 614 (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.709 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 16.505.129 (+ 29.408 rispetto a ieri). Sono due i decessi, il totale diventa 13.189. Infine i pazienti guariti che diventano complessivamente 985.607 (+2.405 rispetto a ieri).