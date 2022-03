Sgarbo sindacale

Dicono che… conoscendo il personaggio e il suo modus operandi nessuno può neppure lontanamente può pensare che abbia voluto tirare la volata alla Cgil. Eppure quella locandina fatta circolare dal settore regionale “Sviluppo e capitale umano” ha messo nelle grane il megadirigente della Giunta Paolo Frascisco. Nella mail, denunciata dal sindacato autonomo Csa, infatti viene promosso un corso di formazione sugli appalti pubblici tenuto proprio dalla Cgil, con tanto di logo in cui si invita a votare per l'organizzazione rossa alle prossime elezioni per le Rsu. Si tratta però di uno sgarbo o almeno una sgrammaticatura nelle relazioni sindacali, viepiù se si tiene conto che dal 5 al 7 aprile i dipendenti regionali saranno chiamati a eleggere i rappresentanti sindacali interni. Per riparare, il numero uno del Csa Gigi Serra (foto) chiede “una tempestiva iniziativa, ove si ponga in evidenza l’involontarietà della forma pubblicitaria dell’ente a favore dell’organizzazione sindacale così favorita”.