I rifiuti di Verbania

Dicono che… tra i “colpi di mercato” assestati da Iren in Piemonte non ci sia solo quello di Egea, multiservizi di Alba dalla quale affitterà il ramo d’azienda commerciale, con l’obiettivo in un futuro prossimo di acquistarlo. Il consorzio dei rifiuti di Verbania, infatti, ha deciso che dal 1° luglio conferirà all’inceneritore del Gerbido (gestito da Trm, società controllata proprio da Iren) le 24mila tonnellate di “indifferenziato” prodotte ogni anno nella provincia del Vco. Un buffetto alla “sorella” A2a che gestisce la discarica di Cavaglià dove finora sono stati smaltiti i rifiuti dei verbanesi.