AL VOTO

Urne aperte il 12 giugno

Il Consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative, in concomitanza con il referendum sulla giustizia. Ballottaggi il 26 giugno. Sono 93 i Comuni piemontesi al voto

Il Consiglio dei ministri ha individuato la data per le elezioni amministrative. Urne aperte il 12 giugno (in concomitanza con il referendum sulla giustizia) e ballottaggi fissati il 26 giugno. Scongiurata, dunque, l'ipotesi di uno slittamento in autunno, come avvenuto negli ultimi due anni a causa della pandemia Covid. Sono 93 i Comuni piemontesi che andranno al voto in primavera. Tre capoluoghi di provincia – Asti, Cuneo e Alessandria – e altri sette centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti: Acqui Terme, Mondovì, Savigliano, Borgomanero, Chivasso, Grugliasco e Omegna.