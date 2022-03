Torino: nuove regole per le concessioni agli enti no profit

Nuovo regolamento per le concessioni di immobili di proprietà comunale a favore di enti no profit. E' stato approvato dalla Giunta e con le nuove regole, spiega la vicesindaca Michela Favaro, "le modalità di assegnazione a canone ridotto ad enti no profit sono più puntualmente delineate e vi è una unificazione delle procedure". La durata della concessioni può variare da un minino di 6 a un massimo di 20 anni, compresi rinnovi e proroghe, sulle base di due fattori: la complessità del progetto e il valore dell'investimento per la ristrutturazione o riqualificazione del bene e conseguenti tempi di ammortamento. Rimarranno valide le concessioni già in essere sulla base del precedente regolamento. Fra le novità il fatto che le proposte di rinnovo delle concessioni, illustra Favaro, "dovranno essere pubblicate in modo tale da permettere ad altri soggetti di presentare proposte di analogo contenuto progettuale per l'utilizzo del bene. Sono inoltre stati individuati gli elementi fondamentali per le concessioni, come la rilevanza dei fini istituzionali valutata in rapporto alle esigenze della Città, l'impatto sociale, la possibilità e modalità di fruizione da parte dei cittadini dei beni assegnati, il grado di innovazione della proposta, il livello di sostenibilità in termini ambientali, sociali ed economici, il livello di affidabilità del soggetto e il suo radicamento sul territorio". Grande importanza verrà data alla sostenibilità economico-finanziaria per far sì che si tratti di progetti con reale probabilità di riuscita.