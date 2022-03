Sanità: appalti irregolari, 11 patteggiamenti a Torino

Nove patteggiamenti a pene comprese fra i 6 mesi e i 2 anni di reclusione hanno chiuso in tribunale a Torino l'udienza preliminare per una vicenda di appalti assegnati irregolarmente in alcune Asl del Piemonte. Una sanzione pecuniaria, inoltre, è stata concordata da due aziende private nel settore chiamate in causa come persone giuridiche. Lo scorso novembre altri 4 imputati erano stati condannati al termine di un rito abbreviato. L'accusa è stata sostenuta dal pm Giovanni Caspani anche sulla scorta di una indagine della Guardia di Finanza chiamata in codice "Molosso". In occasione dell'appalto per la fornitura di camici sterili monouso alla Asl Torino 4, L'interessamento di un paio di funzionarie sarebbe stato ricompensato, nel 2019, con degli orecchini.