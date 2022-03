Ucraina: assessore Caucino commissario per accoglienza minori

L'assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, è stata nominata dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, Commissario delegato regionale per le problematiche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina. "È dovere delle istituzioni fare tutto il possibile per accogliere questi minori che hanno perso tutto e che ora devono essere aiutati", afferma Caucino, che in una nota si dice onorata della nomina. "Darò tutta me stessa per svolgere al meglio questo non semplice compito, sia dal punto di vista tecnico che emotivo - aggiunge -. Ma questa sfida, non certo facile, mi stimola e mi spinge a lavorare h24 per raggiungere tutti gli obiettivi che, mano a mano, la Regione si porrà anche a seconda dell'andamento della situazione internazionale. Lo abbiamo sempre detto: il Piemonte non lascia indietro nessuno e non lo farà nemmeno, a maggior ragione, in questo caso".