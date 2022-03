Covid: Cirio, non è sparito per decreto dobbiamo vaccinare

"Il Covid non e' sparito e non sparisce per decreto. Oggi in Piemonte abbiamo l'incidenza più bassa d'Italia ma non dobbiamo illuderci. I dati ci dicono che la situazione è buona, ma il virus c'è e dobbiamo continuare a stare attenti e insistere con la campagna vaccinale". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nella conferenza stampa convocata oggi per fare il punto sulla situazione epidemiologica nel giorno che segna la fine dell'emergenza sanitaria. "Abbiamo il 96,2% dei cittadini piemontesi vaccinati - ha rimarcato Cirio - e l'84,3% che ha concluso il ciclo primario. Ci sono poi 165 mila persone immunizzate naturalmente, ma abbiamo ancora 358 mila non aderenti alla campagna vaccinale: continuiamo a corteggiarli, abbiamo fatto di tutto e continueremo a farlo. E a chi non si è presentato per la terza dose - ha annunciato - scriveremo una lettera molto secca per spiegare che non si può rinviarla sine die senza vanificare l'immunità raggiunta. In ogni caso, restiamo in testa alle Regioni più grandi per le terze dosi".